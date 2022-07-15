مصر.. فيديو لتعذيب فتاة وتقييدها بالحبال يسبب جدلا واسعا والأمن يكشف التفاصيل

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل انتشار فيديو لتقييد فتاة بالحبال وتعذيبها، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الفيديو جرى تصويره في محافظة الإسماعيلية وتبين قيام (زوج شقيقتها وشقيقها) بالتعدى على المجني عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من (والدتها وخالها) إثر اعتياد المجني عليها ترك مسكنها.

كما تبين قيام (شقيقة المجني عليها) بتصوير واقعة التعدي على شقيقتها بقصد تأديبها، كما أشارت التحريات إلى أن تلك الواقعة قد حدثت في غضون عام 2021، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلي بين خال المجني عليها وأسرتها فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي إنتقاما منهم.

وأوضحت قوات الأمن أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية