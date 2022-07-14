محام أمريكي يقتل زوجته وابنه ويخطط للانتحار لينتفع نجله الثاني من 10 مليون دولار (صورة)

وجه القضاء الأمريكي تهمة القتل لأليكس موردو، في جريمة مزدوجة راح ضحيتها زوجته وابنه، في ساوث كارولينا في يونيو 2021.

ووجهت هيئة محلفين كبرى لوائح الاتهام إلى المدعي العام، الأربعاء، والتي استمعت إلى أدلة من المدعين وقررت أن هناك أدلة كافية لاتهام المحامي موردو بتهمتي قتل، وفقا لمكتب المدعي العام في ساوث كارولينا.

وتم العثور على زوجته ماغي موردو وابنه بول موردو (22 عاما) مقتولين في منزل الصيد الخاص بالعائلة الصيف الماضي بعد إطلاق النار عليهم وقتلهم بواسطة ما يعتقد المحققون أنهما سلاحان مختلفان.

وأخبر أليكس المحققين أنه اكتشفهم هناك بعد الواقعة، وادعى أن لديه اثباتا بشأن مكان وجوده وقت وقوع جريمتي القتل.

وكونه شخصا مهما، لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لموردو بشأن قتل اثنين من أفراد عائلته في بداية الأمر.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة محاولة التخطيط لوفاته بعد أشهر، وهو ما فتح القضية وتسبب في اعتقاله بعد اتهامه بقتل اثنين من أفراد أسرته والتخطيط للانتحار.

ونجا موردو من محاولته الانتحار، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس خلفت إصابات سطحية، لكن المدعين يزعمون أن نيته كانت الموت بالفعل، وجعل ابنه الباقي يحصل على بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 10 ملايين دولار.

ويُزعم أن موردو اعترف بتوظيف قاتل محترف، كورتيس سميث، لإطلاق النار عليه على جانب الطريق في مقاطعة هامبتون حتى يتمكن ابنه من الحصول على تأمين على الحياة.

وبالإضافة إلى هذه التهم، فإنه يواجه أيضا 80 تهمة أخرى بشأن جرائم مالية حيث يزعم المدعون أنه خدع أشخاصا مختلفين بملايين الدولارات من خلال ممارسته القانونية، وأكد المتهم أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يواجه دعوى قضائية بشأن تهم القتل الجديدة أيضا.

BREAKING: Alex Murdaugh indicted by Colleton County Grand Jury on two counts of murder, one count of weapon possession in the double homicide of his wife and son. https://t.co/g7DClICCfN — Mandy Matney (@MandyMatney) July 14, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية