فيديو يوثق لحظة انتشال جثامين "حفظة القرآن" في مصر

وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استخراج حافلة حفظة القرآن الكريم من ترعة السلام، ليوثق لحظات مؤلمة.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام بعض الأشخاص بمحاولة سحب الأتوبيس بواسطة "بلدوزر"، وسط أصوات سيارات الإسعاف التي تسيطر على المكان، والجميع يقف في حالة ترقب منتظرا تقديم المساعدة لخروج أتوبيس حفظة القرآن الكريم من ترعة السلام، في الحادث الذي أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة الباقين، حيث كان عددهم 15 فردا.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد لقي 4 أطفال مصرعهم، حيث كان معهم بعض الأسر، ومنهم أسرة كانت مكونة من أب وأم وطفلين.

المصدر: الوطن