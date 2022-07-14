مصر.. تحقيقات موسعة حول اختطاف واغتصاب فتاة من جنسية عربية

أعلنت جهات التحقيق في مصر التحقيق مع 3 عاطلين في اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة سودانية أثناء سيرها بمنطقة الهرم، ومواقعتها جنسيا رغما عنها.

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وكشفت تحقيقات النيابة، أن "المجني عليها تحمل الجنسية السودانية، وكانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، وقاموا باصطحابها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا على اغتصابها، عقب ذلك استطاعت الفتاة الهرب من الشقة وذهبت إلى قسم شرطة الهرم وقدمت بلاغ ضد المتهمين".

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من فتاة سودانية يفيد بتعرضها لخطف واغتصاب من 3 شباب وتصويرها عارية بمنطقة الهرم، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واعترافهم بتلك الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24