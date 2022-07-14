فنانة مصرية تثير الجدل بإعلانها العودة للسينما بـ"المايوه"

أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق، عودتها إلى شاشة السينما من جديد بعد فترة غياب طويلة، من خلال تعاون يجمعها بالمنتج محمد السبكي.

ونشرت منى فاروق، صورة لها برفقة المنتج محمد السبكي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بـ"المايوه"، وعلقت قائلة: مفاجأة قريبا مع المنتج الأب الجدع محمد السبكي.

وكانت الفنانة منى فاروق قد أعلنت حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة: تقدمت بطلب للحصول على الإقامة الذهبية أونلاين من المركز الثقافي للمبدعين والموهوبين، وحصلت عليها بعد مرور شهر واحد فقط، وأنها تستعد للعديد من المفاجآت الفترة المقبلة.

كان آخر أعمال الفنانة منى فاروق الدرامية، مشاركتها في مسلسل أيام، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي وشيري عادل وحورية فرغلي، وغيرهم من النجوم.

المصدر: القاهرة 24