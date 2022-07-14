طفل في الأردن يتلقى بالخطأ "إبرة لمنع الحمل"

كشف الدكتور بهاء الدين الحلالمة، مدير مستشفى النديم الحكومي في الأردن، أن طفلا أدخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد أن اعطي "إبرة منع حمل بالخطأ، في القطاع الخاص".

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، نقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن الحلالمة قوله إن "الطفل راجع المستشفى برفقة ذويه، يشكو من التهاب وارتفاع بالحرارة وتبين بعد اجراء الفحوصات اللازمة من قبل رئيس قسم الأطفال المناوب أن الطفل اعطي إبرة منع حمل بالخطأ".

ولفت مدير مستشفى النديم الحكومي بالأردن "إلى أنه تم وبشكل فوري إدخال الطفل إلى المراقبة لإجراء اللازم"، معلنا في الوقت نفسه أن "الطفل غادر المستشفى اليوم الأربعاء بعد أن استقرت حالته الصحية".

وأكد الحلالمة في تصريحه أن مستشفى النديم الحكومي "لا علاقة له بالجهة التي قامت بإعطائه الابرة بشكل خاطئ.

المصدر: عمون