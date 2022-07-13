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مصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو "بلطحية" يعتدون على فتاة

مجتمع

مصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو
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كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات فيديو يتضمن اعتداء شخصين على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وخلعهما ملابسهما العلوية وارتداء أحدهما لقناع، وحملهما لسلاح أبيض وماسورة حديدية.

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ووفقا لوزارة الداخلية تم تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا باستعراضهما القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله وبسؤال حارس العقار أقر بما اعترفا به واتهمهما بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24

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