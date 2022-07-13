ابنة سهير البابلي: "والدتي قامت بتنظيف حمام المسرح احتراما للجمهور"

كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي نيفين الناقوري، عن كمية احترام والدتها لخشبة المسرح وجمهوره.

وقالت نيفين خلال مشاركتها في برنامج "بالأصول"، الذي يعرض عبر فضائية الشمس، إن والدتها كانت تهتم بأدق التفاصيل داخل المسرح، وتضع راحة الحضور على رأس أولوياتها.

وروت نيفين، إحدى القصص المتعلقة بكواليس عمل والدتها، وقالت إنه في إحدى العروض المسرحية كانت البابلي مسؤولة عن النظافة، وأول ما فكرت فيه هو جودة حمام الجمهور.

وبحسب نيفين، سألت النجمة الراحلة حينها العاملين عما إذا كان الحمام الخاص بالجمهور قد جرى تنظيفه، حتى أعربت عن دهشتها لعدم إتمام هذه المهمة قائلة: "ليه ما نضفتوش؟ فاضل ساعة وييجوا".

لتقوم البابلي بهذه المهمة بنفسها وتهم بتنظيف الحمام بيديها، وأشارت ابنة الراحلة سهير البابلي إلى أن والدتها كانت تحرص على مثل هذه الأمور لإراحة جمهورها، الذي يرغب في نهاية المطاف بالاستمتاع، وهو ما دفعها في أحيان أخرى إلى فرضها شروطا على بعض المنتجين، لتحسين جودة المقاعد بالمسارح: "كانت بتحب راحة الناس اللي ما تعرفوش واللي تعرفه".

يذكر أن الفنانة سهير البابلي توفيت في تشرين الثاني 2021، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وقدمت خلال مسيرة حياتها عددا كبيرا من الاعمال السينمائية والمسرحية و تميزت باتقان اللون الكوميدي.

المصدر: قناة شمس