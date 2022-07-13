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فيديو متداول للأمير عبد العزيز بن فهد يكشف فيه اسم قبيلة زوجته الأولى ويتحدث عن الملك سلمان (فيديو)

مجتمع

فيديو متداول للأمير عبد العزيز بن فهد يكشف فيه اسم قبيلة زوجته الأولى ويتحدث عن الملك سلمان (فيديو)
Globallookpress
العلم السعودي
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، كشف فيه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا الفيديو، حيث أشار فيه الأمير عبد العزيز وهو يتحدث وسط عدد من الأشخاص إلى أنه تزوج من قبيلة عِنزه، وزوجته الأولى من منطقة حفر الباطن.

وقال الأمير عبد العزيز: ""إن شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي إن شاء الله".

وأضاف في مقطع الفيديو: "السعوديين حنا منهم وهم منا، وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبد العزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة".

المصدر: RT

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