مصر.. سعد الصغير يرد على أرملة شقيقه بعد إثارتها جدلا واسعا

كشف الفنان سعد الصغير تفاصيل أزمة أرملة شقيقه الراحل محمد الصغير حيث تدعي أن لديها ميراثا شرعيا وحرمت منه بسببه.

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وقال سعد الصغير: "كل ما يتردد عار تماما من الصحة وما تدعيه أرملة شقيقي الراحل محمد الصغير لن يمر مرور الكرام حيث سأقوم بتحرير محضر ضدها كونها تقوم بابتزازي وسأرفع دعوى قضائية".

وأوضح سعد الصغير: "أقول لأرملة شقيقي أنت تدعين أن لديك ميراثا من شقيقي محمد الصغير حيث يمكن لها أن تنفذ هذا الأمر عن طريق المحكمة إذا كان لها حق فعليا ولكن ليس لديها مستند واحد يمكنها من هذا الأمر وفي حالة إذا حكمت المحكمة لها بميراث سأعطيها ما يتم الحكم به".

وأشار سعد الصغير: "لدي عديد من الاستفسارات ولعل من أهمها أين أنت منذ 18 عاما منذ رحيل شقيقي محمد الصغير ولماذا تظهرين في هذا التوقيت وتثيرين هذه الضجة على الرغم من أنني ساعدتها كثيرا وأخذت مني مبلغا ماديا يقدر بـ 50 ألف جنيه لمساعدتها، على الرغم من أنها بعد وفاة شقيقي قررت أن تتزوج ولكن عادت بعد زواجها تطلب مني أموالا وكنت أساعدها، وإذا كانت بالفعل تمتلك قسيمة زواج رسمية لماذا لم تتوجه إلى المحكمة لاستخراج إعلام وراثة".

وكان حرر المحامي أحمد فتحي نيابة عن موكلته هبة فوزي أرملة شقيق الفنان سعد الصغير، محضر بقسم شرطه شبرا أول برقم 3770 لسنة 2022، اتهم فيه الفنان "سعد الصغير" بالامتناع عن تسليمها حصتها من ميراث زوجها، وقام بادراج اسم الزوجة الأولى لشقيقه وعدم إدراج اسمها في إعلان الوراثة.

وأضافت أرملة شقيق الفنان سعد الصغير، أنه بعد وفاة زوجها في شهر مايو لعام 2005، طالبت بحقها في الميراث كونها الزوجة الثانية للمتوفي.

وأوضحت أن سعد، وعدها بالحصول على حقها الشرعي في الميراث، إلا أنها فوجئت بعدم إدراج اسمها في إعلان الوراثة، وتوسط عدد من الفنانين والممثلين لحل المشكلة وديًا ولكن الفنان ماطلها ولم تحصل على حصتها الشرعية في الميراث.

المصدر: صدى البلد