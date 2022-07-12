سيدة توثق اعتداء بسكين عليها صحبة زوجها في شارع بالكويت ومطالبات بالتدخل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اعتداء بشعة في شوارع الكويت، غضبا وجدلا واسعا بخصوص وضعية الأمن في البلاد.

ووثقت سيدة كويتية لحظة تعرضها صحبة زوجها في سيارتهما لاعتداء بالسكين من قبل شاب في هوشة السالمية. وأثار الفيديو سخطا كبيرا حيث طالب نشطاء وزير الداخلية الكويتي بالتدخل، خاصة مع ارتفاع حالات الاعتداءات والجرائم في البلاد.

السيد وزير الداخليه المحترم. عيالنا وأمن البلد تحت مسؤليات سيادتكم وانته لها وقدها وقدود خذها نصيحه اخويه أضرب المخدرات بكل ما أوتيت من قوه

تنتهي هذه العنتريات والمشاكل المسيئه للأمن والنظام العام — Al (@3liAl3nezi) July 11, 2022

المصدر: المجلس