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سيدة توثق اعتداء بسكين عليها صحبة زوجها في شارع بالكويت ومطالبات بالتدخل

مجتمع

سيدة توثق اعتداء بسكين عليها صحبة زوجها في شارع بالكويت ومطالبات بالتدخل
الكويت
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اعتداء بشعة في شوارع الكويت، غضبا وجدلا واسعا بخصوص وضعية الأمن في البلاد.

ووثقت سيدة كويتية لحظة تعرضها صحبة زوجها في سيارتهما لاعتداء بالسكين من قبل شاب في هوشة السالمية. وأثار الفيديو سخطا كبيرا حيث طالب نشطاء وزير الداخلية الكويتي بالتدخل، خاصة مع ارتفاع حالات الاعتداءات والجرائم في البلاد.

المصدر: المجلس

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