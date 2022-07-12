قتل على يد نجله ودفن في ساحة منزله.. العثور على جثة فلسطيني بعد صب الإسمنت عليها! (فيديو)
استخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين، فجر اليوم الثلاثاء، جثة رجل من تحت الاسمنت المسلح في ساحة منزله ببلدة عجة في جنوب المدينة.
وقالت الشرطة:" إن شابا أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب الساحة بالإسمنت في بلدة عجة بجنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة".
وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخراج جثة المواطن من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.
فيديو| تواصل أعمال البحث عن جثة مواطن قتله ابنه ودفنه وصب عليه الأسمنت في بلدة عجة بجنين pic.twitter.com/WvIvWG6fG9— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 11, 2022
بدورها، قالت مصادر صحفية "إن المواطن راضي راشد عمرية (46 عاما) قتل على يد ولده عامر (20 عاما)، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوما".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي احدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
رجل في بلدة عجة جنوب جنين، بعد 12 يوما على اختفاء آثاره، وتبين اليوم أنه قتل على يد ابنه 20 عاماً ومن ثم دفنه في ساحة المنزل، وصب الاسمنت عليه...— رصد العدو💥 (@Ra_s_d) July 12, 2022
وسلم الإبن نفسه للشرطة، وجرى نقله للتحقيق...
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الشرطة الفلسطينية: شاب أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصبّ الساحة بالإسمنت في بلدة عجة جنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة،— Asslan Khalil 💚 (@KhalilAsslan) July 11, 2022
وتواصل حفر الأسمنت والبحث في ساحة المنزل بعد إبلاغ شاب بأنه دفن جثة والده في المكان، علماً أن الأب فُقدت آثاره منذ أيام. pic.twitter.com/uqbt7zzCqa
المصدر: فلسطين اليوم