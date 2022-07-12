 
مباشر
عاجل
قتلى وجرحى نتيجة قصف أوكراني لمدينة نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون

قتل على يد نجله ودفن في ساحة منزله.. العثور على جثة فلسطيني بعد صب الإسمنت عليها! (فيديو)

مجتمع

قتل على يد نجله ودفن في ساحة منزله.. العثور على جثة فلسطيني بعد صب الإسمنت عليها! (فيديو)
العثور على جثة فلسطيني بعد صب الإسمنت عليه في ساحة منزله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tejw

استخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين، فجر اليوم الثلاثاء، جثة رجل من تحت الاسمنت المسلح في ساحة منزله ببلدة عجة في جنوب المدينة.

وقالت الشرطة:" إن شابا أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب الساحة بالإسمنت في بلدة عجة بجنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة".

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخراج جثة المواطن من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

بدورها، قالت مصادر صحفية "إن المواطن راضي راشد عمرية (46 عاما) قتل على يد ولده عامر (20 عاما)، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوما".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي احدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فلسطين اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا