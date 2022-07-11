في اليوم العالمي لسكان الأرض.. أين يتوزع العدد الأكبر منهم وما هو متوسط أعمارهم؟

تقول الأمم المتحدة إن عدد سكان الأرض في عام 1999، كان 6 مليارات شخص، وفي عام 2011 بلغ 7 مليارات ، وفي عام 2021 تجاوز العدد 7.9 مليار شخص.

ويرجع هذا النمو السريع إلى "زيادة عدد الأشخاص الذين عاشوا حتى سن الإنجاب، والتغيرات في معدلات المواليد، وزيادة التحضر، والهجرة المتسارعة".

وتوجد اليوم، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب في آسيا، حيث يعيش 4.7 مليار شخص، أي أكثر من نصف سكان الأرض.

ويعيش 1.4 مليار شخص في إفريقيا، وحوالي 748.5 مليون في أوروبا، و665 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و373 مليونا في أمريكا الشمالية، و43.8 مليونا في أوقيانوسيا (منطقة تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا).

تضم الصين العدد الأكبر من سكان العالم بواقع 1.41 مليار نسمة، تليها الهند بواقع 1.37 مليار، وهو ما يمثل إجماليا 35 ٪ من إجمالي عدد سكان الكوكب. وبحسب هذا المؤشر، تحتل روسيا المرتبة التاسعة في العالم بعدد سكان يبلغ 146.7 مليون نسمة.

وبحسب البنك الدولي بلغ متوسط العمر في العالم عام 2020 75 عاما، وسجل اعلى متوسط (85 عاما) في هونغ كونغ، والأدنى وهو (54 عاما) في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي روسيا، بحسب بيانات وزارة الصحة، يبلغ متوسط العمر 73.4 سنة.

علاوة على ذلك، تغير الهيكل العمري للسكان، وبات كبار السن الفئة العمرية الأسرع نموا في العالم، إذ كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما يشكلون 8٪ من إجمالي السكان في الخمسينيات، حوالي 400 مليون، أما اليوم فإن هذه النسبة تبلغ 10٪، وهي حوالي 747.2 مليون. ووفقا للتوقعات، بحلول عام 2050، قد ترتفع هذ النسبة إلى 22٪.

المصدر: تاس