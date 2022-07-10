صورة "ساحرة" لصلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان تخطف الأنظار (صورة)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "ساحرة" لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث فازت بجائزة "أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، من إذاعة "سلطنة عمان".
🎉🎁— إذاعة سلطنة عُمان (@GeneralRadio) July 10, 2022
الصورة الفائزة في اليوم الأول من مسابقة #عيدكم_مبارك_إذاعة_سلطنة_عمان
لأفضل صورة معبرة بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك
📸 للمصور ماجد العمري من #ولاية_الجبل_الأخضر#إذاعة_سلطنة_عمانpic.twitter.com/yiMGI1lDDc
ووثقت الصورة التي "خطفت الأنظار" مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب، حيث اعتبرها البعض من أجمل ما التقط في عيد الأضحى.
#ولاية_الجبل_الأخضر— حمود الكندي (@hamoodkindi2) July 9, 2022
صورة تحمل آيات عظيمة من الجمال وإبداع خلق الرحمن. 💚💚#عيد_الاضحى#عيدكم_مبارك#سلطنة_عمانpic.twitter.com/9JBodlojrA
منظر جميل أثناء تأدية صلاة عيد الاضحى المبارك في ولاية الجبل الأخضر صباح اليوم pic.twitter.com/FXXZ60gUc6— طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 9, 2022
المصدر: RT