كبش السفيرة الأمريكية في الجزائر يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، مقطع فيديو يظهر السفيرة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، أثناء تفاوضها لشراء كبش لذبحه كضحية بمناسبة عيد الأضحى.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة الأمريكية مقطع الفيديو، حيث ظهرت السفيرة في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، رفقة زوجها، وتتفاوض مع أحد الباعة في السوق لشراء خروف بالقرون أعجبها.

وباللهجة الجزائرية، تفاوضت إليزابيث مور أوبين مع بائع الأغنام، الذي قدر سعر الكبش في البداية بـ 10 ملايين سنتيم (مليون دينار جزائري = 680 دولارا)، لتقول له السفيرة "بزاف" (أي كثير - سعره غالي)، إلى أن انتهت عملية التفاوض لقبولها شرائه مقابل 6 ملايين سنتيم (408 دولارات).

وبعد الاتفاق مع البائع على سعر الكبش، أشار زوج السفيرة إلى أنه سيستغرق ساعات حتى يمكنه انتزاع قرون الكبش قبل الشروع في إعداد وجبة بوزلوف (وجبة جزائرية شهيرة يتم إعدادها من رأس الكبش)، لترد السفيرة عليه بأنها تحب القرون، لكونها تعطي ملمحا جماليا، حيث التفت الزوج لموثق الفيديو قائلا بالعربية: "مسيطرة" (في إشارة إلى الأغنية الرائجة).

وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع بشكل كبير.

The US embassy in Algiers continues to be one of the main producers of cringy content in the country.



Please stop. https://t.co/kRbZdRzhND — Hamdi (@HamdiBaala) July 9, 2022

المصدر: RT