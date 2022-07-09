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فنان مصري شهير يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب

مجتمع

فنان مصري شهير يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب
Sputnik
العلم المصري
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طمأن الفنان المصري، محمد عبد الرحمن، الشهير بـ"توتا"، جمهوره، عن حالته الصحية إثر إجرائه عملية جراحية بالقلب خلال الأيام الماضية، بأحد المستشفيات الخاصة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد عبد الرحمن: "حابب أشكر كل اللي اطمن وسأل عليا، وأنا ما عرفتش أرد عليه.. بجد ربنا ما يحرمني من كل الحب اللي حسيته من أول ما تعبت ودعواتكم بتمام الشفاء بإذن الله".

وأضاف: "كل سنة أنتم طيبين.. عيد أضحى سعيد عليكم جميعا".

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن الموسيقية، عن خروج "توتا" مساء الاثنين الماضي من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أوضحت نهال عنبر أن "الأطباء طالبوه بالمكوث بعض الوقت في منزله وعدم الإجهاد خلال الأيام المقبلة لاستقرار حالته الصحية"، مضيفة: "الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن أصبحت جيدة بعد وجودة تحت الملاحظة الطبية خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في القلب قبل يومين".

وأردفت: "الأطباء اطمئنوا على حالته الصحية وصرحوا له بالخروج والتوجه إلى منزله وذلك بعد تحسن في حالته الصحية، والحمد لله الـ48 ساعة اللي كنا خايفين منهم عادوا على خير وانقضوا، وإن شاء الله يرجع تاني بصحة جيدة وفي أسرع وقت".

المصدر: "المصري اليوم"

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