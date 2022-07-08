مصر.. أستاذ قانون يعلق على الجدل حول تعبير القاضي عن رأيه في قضية فتاة المنصورة

علق أستاذ القانون الجنائي في مصر محمد درويش، على ما أثاره المحامي فريد الديب بشأن تعبير القاضي في قضية قتل نيرة أشرف عن رأيه قبل النطق بالحكم.

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وقال "درويش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "الدية تطبق في الشريعة الإسلامية فقط ولكن في مصر هي دولة قانون تحتكم إلى أحكام الشريعة".

وأضاف "القتل تحكمه مواد صريحة في القانون ووفقا لما جاء في التحقيقات فإن القاتل دبر وحضر السكين وتربص بالمجني عليها وغدر بها وطعنها وصمم على إزهاق روحها بالسكين".

وتابع "عندنا شهود وكاميرات واعتراف المتهم وأداة الجريمة موجودة يبقى القاضي تمام وأسرة نيرة لهم حق التعويض المدني وحكم الإعدام صدر بإجماع الآراء".

واستطرد " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإحكام آرائها وإرسال الأوراق إلى المفتي وإذا لم يصل رأيه خلال 10 أيام حكمت المحكمة فيها".

وأردف "بعد إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتي والمحكمة بجميع آرائها وافقوا على حكم الإعدام وما أفصح عنه القاضي قبل إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية قد يكون من الأسباب الشكلية في الطعن ولكنه سبب ضعيف".

واستكمل حديثه "القضية واضحة والحكم فيها مسألة وقت فقط ولا يوجد للجاني ثغرة واحدة في مصلحته ومستبعد في هذه القضية النزول من الإعدام إلى المؤبد".

المصدر: الفجر