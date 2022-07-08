مصر.. والد فتاة المنصورة يعلن عن حالة واحدة لقبول عرض مرتضى منصور للتدخل في القضية

قال أشرف الغريب، والد نيرة طالبة المنصورة، والتي قتلت على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة في مصر، إنه موافق على تولي المستشار مرتضى منصور القضية.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه موافق أيضا على تولي المستشار بهاء أبو شقة، وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته نيرة في حالة قبول الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم.

وأوضح والد الطالبة نيرة، أنه يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن نيرة، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته.

وفي هذا الإطار تلقى والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها ذبحا على يد زميلها أمام سور جامعة المنصورة، واجب العزاء في نجلته، مساء أمس الخميس.

ومن جانبهم حرص المئات من المواطنين على التوافد على دار مناسبات الشامي في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، لتقديم واجب العزاء في نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وأعلن والدة نيرة أشرف إقامة عزاء نجلته بعد ما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، الذي نحرها أمام سور جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها.

المصدر: القاهرة 24