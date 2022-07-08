فلسطيني يوثق حياته البسيطة على الشبكات الاجتماعية ويدعو للانتماء للأرض

استضاف برنامج ناس أونلاين الحاج أيوب سرور المعروف بتوثيقه التراث الفلسطيني متمثلا بالحياة والطعام و تفاصيل الحياة الأصيلة والبسيطة.

استهل الحاج أيوب حديثه حول دخوله عالم التواصل الاجتماعي، وكيف بدأت فكرة توثيق مقاطع مصورة على المنصات المختلفة، حيث اعتبر أن هذا هو نمط حياته، وحاول عدة مرات تصوير حياته ونشاطاته اليومية، وهو ما لاقى تفاعلا وإعجابا كبيرين، خاصة من قبل الفلسطينيين في الخارج، الذين اشتاقوا إلى الحياة البسيطة والعمل في الأرض.

تابع الحاج الفلسطيني أن زوجته وابنه يساعدانه في تصوير مقاطع الفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحول الرسالة التي يحاول الحاج أيوب إيصالها قال: " أنا بَدور على تعريف الناس بالأصالة، يعني الجيل الجديد يشوف كيف الناس عايشة، وكيف بتاكل لقمة هنيّة".

وأضاف سرور أنه يجب ترسيخ حب الأرض والانتماء لها عند جيل الشباب، معتبرا أن الذي يعتني بأرضه لن يحتاج أي شخص آخر.

المصدر: RT