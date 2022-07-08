عملت بدستور والدها.. الإعلامية ياسمين الخطيب تثير الجدل حول سبب انفصالها عن زوجها

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، انفصالها بشكل رسمي، من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود لخبرته المحدودة في التعامل مع النساء.

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وقالت ياسمين الخطيب، في تصريحات تليفزيونية التي أثارت جدلا واسعا، إن الانفصال تم بشكل رسمي منذ أسبوع، ولم تحصل على مؤخر، وذلك وفقا للدستور الذي وضعه والدها في عائلتها.

أما عن أسباب الانفصال فقالت ياسمين الخطيب: "أسباب الطلاق هي أن خبرته في الستات محدودة، وفي الحياة عموما وأنا ست صعب تتفهم".

وسبق، وتصالحت ياسمين الخطيب، مع رجل الأعمال رمضان حسني، إذ رد على رسالة أعلن من خلالها اعتذاره لها، بعد إعلانها انفصالهما ومحاولتها الانتحار خلال الفترة الماضية.

ووصف رمضان حسني في رسالته لياسمين، أن زوجته متفانية، لكن داخلها طفلة حساسة جدًا وغيورة وسريعة الغضب، مشيرًا إلى أنه لا يعتبرها مجرد زوجة، لكنها ابنته المدللة وحبيبته.

وعن محاولة انتحارها، قالت ياسمين الخطيب، خلال لقائها لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا: أن محاولة انتحاري ملهاش أي علاقة بانفصالي، ولكن الناس على السوشيال ميديا ربطت ما بين البوست بتاع الانتحار، والبوست بتاع الانفصال، أو تصوري إن أنا ممكن أنتحر عشان الانفصال، ولكن القريبين مني عارفين إني استحالة أُقبل على الانتحار بسبب علاقة، أنا شخص قادر على تخطي الأمر ده بسرعة مدهشة.

المصدر: القاهرة 24