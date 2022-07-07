النساء الروسيات فوق سن الأربعين ينجبن أكبر عدد من الأطفال في عام 2021 منذ تسعينيات القرن الماضي

وفقا لبيانات اللجنة الحكومية للإحصاء، أنجبت النساء الروسيات اللواتي أعمارهن 40 عاما وأكثر، 56861 طفلا في عام 2021، وهذا أكبر عدد منذ تسعينيات القرن الماضي.

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وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن 1.39 مليون طفل ولدوا عام 2021. وأن النساء في عمر 31 عاما أنجبن 88420 منهم، والنساء في عمر 26-34 عاما أنجبن 739350 طفلا. والنساء اللواتي في عمر 40 عاما وأكثر أنجبن 56861 طفلا، منهم 21427 أنجبتهم نساء في عمر 40 عاما. وهذا العدد من المواليد في عام 2021 هو الأعلى منذ عام 1990، حيث أنجبت النساء في عمر 40 عاما فيه 20909 طفلا.

ووفقا للإحصائيات الرسمية ولدت 495 ألفا أول طفل و501.4 ألف ثاني طفل و263.2 ثالث طفل و85.4 رابع طفل و47.9 خامس طفل وأكثر في عام 2021. وأنجبت النساء فوق سن 40 سنة 16.5 طفلا ثانيا و16.9 ألف طفلا ثالثا في حياتهن.

ويشير المكتب الإعلامي لوزارة العمل الروسية، إلى أنه بفضل التدابير المتخذة ظهر اتجاه مطرد لإنجاب الطفل الثالث وأكثر، حيث ازداد عددهم خلال 8 سنوات الماضية بمقدار الثلث.

ويعتبر العمر بعد 35-40 عام الوقت التقليدي لإنجاب الطفل الثالث وما بعده. وأن النساء في عمر 40-49 عامن هن أكبر فئة عمرية ومستمر بالزيادة. وارتباطا بذلك سوف يزداد معدل الولادات أيضا.

المصدر: tass