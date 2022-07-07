مصر.. صرف معاش مدى الحياة لأسرة موظف بسوبر ماركت توفي خلال ملاحقته لصا

لقي موظف في سوبر ماركت "كازيون" في مصر مصرعه بعد هجوم لص عليه أثناء عمله، حيث اكتشف سرقته فلاحقه ولكن ارتفعت نسبة السكر في دمه مما أدى لوفاته أثناء محاولته الإمساك باللص.

وقررت الشركة تكريمه وتخليد موقفه البطولي من خلال تسمية الفرع باسمه، حيث أعلنت الشركة في بيان لها الحداد لمدة 3 أيام على كافة المنصات بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى السارق حفاظا لحق الفقيد، والأسرة والمجتمع.

وأضافت الشركة في البيان أنها قررت تغيير اسم الفرع ليحمل اسم الفقيد تكريما لعمله وتخليدا لذكراه، وذلك بخلاف مستحقات ينص عليها قانون العمل، والتأمينات الاجتماعية.

وقررت الشركة دفع مرتب شهري لعائلة الفقيد مدى الحياة وكأنه مازال موجودا بينهم، وأوضحت أن ذلك ليس عوضا عن وفاته، ولن يعيده إلى الحياة ولكنه عرفانا لأحد أفراد أسرة "كازيون".

ولقى خبر الوفاة حزن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت تعليقات حزن وأسى على الشاب الفقيد.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري