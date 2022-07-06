إيلون ماسك يقارن بين الواقع ورواية "1984" بقلم أورويل

اعتبر مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، أن العالم الذي نعيش فيه أفضل مما ظهر في رواية "1984" بقلم الكاتب البريطاني جورج أورويل.

وكتب ماسك على "تويتر" أن "العالم في الحقيقة أفضل بكثير مما تصوره أورويل، ولكن فيه مراقبة أكثر كذلك".

وجاء ذلك في رد ماسك على تغريدة لأحد المستخدمين، الذي قال إن الكاتب البريطاني كان "متفائلا".

يذكر أن "1984" هي رواية ديستوبية، نشرت في عام 1949، وتحكي أحداثا وقعت في دولة عظمى ذات نظام شمولي يحكمه "الأخ الأكبر"، وهي بحالة حرب مستمرة مع دولتين كبريين مماثلتين.

وتتميز تلك الدول بالرقابة الحكومية المشددة والتلاعب بالجمهور عبر الإعلام الكاذب.

المصدر: نوفوستي