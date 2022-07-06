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من هو شيخ التنقيب الذي لجأ إليه السيسي؟

مجتمع

من هو شيخ التنقيب الذي لجأ إليه السيسي؟
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لجأ إلى شيخ مسؤول عن البحث والتنقيب في الثروات أثناء الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سأله عن أوضاع مصر.

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ويعد مشايخ التنقيب، أو "النقب" كما يطلق عليهم في صعيد مصر، هم أول الخيوط للبحث والتنقيب عن "اللقية"، وهي الآثار والذهب في باطن الأرض، فالاعتقاد السائد بمحافظات الصعيد أن مشايخ "النقب" هم أصحاب المعرفة والرؤية الصائبة لتحديد مناطق التنقيب.

ويعمل شيوخ التنقيب في العثور على قطع أثرية أو ذهب، وهو ما يطلقون عليه كنوز الأرض.

وأوضح السيسي أنه سأل شيخ يبلغ عمره 85 سنة، حول أحوال مصر على خريطة الموارد والثروات، ورد عليه الشيخ قائلا: "عندنا تلت حاجات.. ثروة يعني حجم هائل، بس ممكن يكون عندك بترول وغاز، لكن عشان يكون عندك كميات تمثل دخلا حقيقيا.. لأ فا إحنا عندنا رمل ورخام، وعندنا حجر جيري".

المصدر: RT

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