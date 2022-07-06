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الفنان السعودي فايز المالكي يبكي في بث مباشر بسبب طفل (فيديو)

مجتمع

الفنان السعودي فايز المالكي يبكي في بث مباشر بسبب طفل (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنان السعودي فايز المالكي وهو يبكي خلال بث مباشر مع طفل ساهم في علاجه قبل 4 سنوات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث سأل المالكي، الطفل، قائلا له: "ركز معي أنت تعرفني"، فأجابه الأخير بأنه "ساهم في سفره للعلاج في أمريكا منذ 4 سنوات"، ما أثار استغراب المالكي، الذي عقب قائلا: "والله ما أعرفك ولا أي شيء".

وكشف الطفل أنه كان يعاني من مرض خطير، وأنه كان عليه السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وإجراء عميلة جراحية وأن فايز المالكي توسط له وسهل سفره.، ليمازحه المالكي قائلا: "والله ما أعرفه"، ليعود ويستدرك انزعاج الطفل قائلا: "أنا أعرفك وأمزح معك".

المصدر: RT

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