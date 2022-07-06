مصر.. محامي قاتل طالبة المنصورة يكشف سبب طلب المتهم هاتفه بعد الحكم بإعدامه

كشف محامي المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، سبب طلب موكله هاتفه بعد الحكم بإعدامه في المحكمة.

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وأوضح المحامي أن المتهم طلب هاتفه بسبب وجود صوره مع المجني عليها على الهاتف، موضحا أنه القاتل طلب من المحكمة العثور على هاتفه.

وأشار المحامي إلى أن المتهم طلب من والدته مسامحته على الحادث وأنه كان مضغوطا وحدث له انفجار، مشيرا إلى أن والد المجني عليها خطف الجاني قبل الحادث وأجبره على توقيع إيصالات أمانة.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: القاهرة 24