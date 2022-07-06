صحفي مختص بالحوادث يوضح الأسباب المحتملة لمقتل سيدتين إثر هجوم للقرش في مصر

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على حادثة مقتل سيدتين بعد تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما رياضة السباحة جنوب مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

استهل رئيس قسم الحوادث في جريدة الجمهورية، محمد الطوخي حديثه، بالتأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب هاتين الحادثتين، متابعا أنه وفقا للحوادث السابقة المشابهة، وحسب تحقيقات أجراها فريق مختص في ذلك الوقت، تبين أن هناك عوامل أدت لهذه الحوادث، منها ما يقوم به غواصون بسلوكيات مخالفة من خلال إطعام أسماك القرش باليد، وهو ما يجعل أسماك القرش تنتهج هذا السلوك، وتعتقد أن كل شخص سيقوم بإطعامها، لذلك تكرر هذا الأمر مع السائحين الذين كانوا ضحية هجمات أسماك القرش، وأضاف الطوخي: "لذلك نرى أن أسماك القرش تستهدف الأيدي والأطراف العلوية للسائحين".

وتابع الطوخي أن هناك سببا آخر يعود لبعض السفن الناقلة للأغنام أو المواشي، حيث يتم إلقاء النافقة منها في البحر، مضيفا أن وزارتي السياحة والبيئة تحذران دائما من هذه السلوكيات المخالفة، وتعطي الإرشادات للسائحين لسلامتهم.

وفيما يخص السياحة ومدى تأثير هذه الحوادث على القطاع في مصر، قال الطوخي: "لا يمكن اعتبار أن هذه الحوادث منتشرة بشكل كبير، وهي نادرة الحدوث، وهذا بالتالي لن يؤثر على القطاع السياحي المحلي"، مضيفا أن هناك إجراءات حكومية على الصعيدين الأمني والطبي للتصدي لهذه الحوادث.

المصدر: RT