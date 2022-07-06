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والد حسام حبيب يعتذر للفنانة شيرين عبد الوهاب ويوجه لها نصيحة

مجتمع

والد حسام حبيب يعتذر للفنانة شيرين عبد الوهاب ويوجه لها نصيحة
الفنانة شيرين عبد الوهاب
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قدم حسين حبيب، والد حسام حبيب، اعتذاره إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية ما نسب إليه من تسجيلات صوتية تحمل إساءات لها.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال حسين حبيب: "أعتذر لشيرين عبد الوهاب، ولكل جمهورها العظيم، عن أي ألم شعرت به سواء عن قصد أو غير قصد.. وبقول لها دي ضريبة الشهرة بس تأكدي أن احترامي وحبي لك لا يقل عن حب واحترام ملايين المحبين في العالم كله".

كما وجه نصيحة إلى الفنانة شيرين قائلا: "تفرغي لفنك وعملك وأسعدي الملايين ولا  تلتفتي للحاقدين والباحثين عن التريند الحرام..وفقك الله ورعاك وحفظ لك صحتك وبناتك".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تلقت سؤالا من أحد المتابعين، حول مدى ندمها على دخول الوسط الفني من عدمه، لتجيب عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام: "بصراحة ساعات، بس ندم له علاقة مش بالفن بس له علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات".

المصدر: "الوطن"

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