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كيف بدت الكعبة المكرمة في أول صورة ملونة؟ (صورة)

مجتمع

كيف بدت الكعبة المكرمة في أول صورة ملونة؟ (صورة)
AP Amr Nabil
الكعلة المشرفة
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على مدار مئات السنين، يؤدي المسلمون بالملايين، مناسك الحج في مكة المكرمة، في حين مر الحرم الشريف بتغييرات عدة لاستعياب هذه الوفود، فكيف كانت أول صورة وثقت الكعبة المشرفة؟

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على حسابها في "تويتر"، نشرت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة بتراث وتاريخ السعودية، أول صورة فوتوغرافية ملوّنة للمسجد الحرام.

وتمت الإشارة إلى أن الصورة التقطت في عام 1952، (أي الموافق 1371 هجري)، أما الجهة التي التقطت هذه الصورة، فهي المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

وتظهر الصورة الكعبة المشرفة والأبنية المحيط بالحرم الشريف، كرسمة تجسد مشهدا مختلفا وبسيطا.

المصدر: RT

 

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