مصر.. الكشف عن تفاصيل قصة "باتمان حلوان" المثير للجدل والأمن يتحرك

بدأت وزارة الداخلية المصرية فحص الصفحات التي دعت إلى معركة "باتمان حلوان"، والمقرر لها 13 أغسطس المقبل، والتي بدأت بمنشور ساخر لشاب وصف نفسه بأنه "باتمان".

وبدأت القصة بمنشور وفوجئ الشاب بعد المنشور بتفاعل عدد كبير من أصدقائه ومعارفه، ليؤكد كل واحد منهم أنه "الراجل الوطواط"، ليتحول إلى هشتاغ كبير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

وقالت مصادر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" إن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة قام بفحص الصفحات منذ 4 أيام عقب رصدها ورصد التفاعل عليها، لمعرفة والتوصل إلى هوية الاشخاص القائمين على الدعوة وهويتهم، وهل كون هذا التصرف من خلال "الهزار والتهريج" أم هناك أسباب أخرى وراء هذه الدعوات، خاصة أن الدعوات للتجمع في معركة باتمان حلوان شهدت تفاعلا كبيرا في الفترة الأخيرة .

وأضافت المصادر أن القصة بدأت بتداول أنباء عن معركة حامية ستحدث في مدينة حلوان لحسم من هو باتمان الحقيقي، وبدأت القصة بمنشور ساخر لشاب قال فيه إنه "باتمان"، وتفاعل معه العديد من أصدقائه، ليؤكد كل واحد منهم أنه هو "الراجل الوطواط"، واقترح أحد الأصدقاء تحديد موعد يوم 13 أغسطس الساعة 11 مساء للمقابلة في معركة فاصلة بمدينة حلوان لتحديد "باتمان" الحقيقي.

وتابعت: تفاعل الآلاف مع القصة المزعومة، ودشنوا وسمًا تحت عنوان "معركة باتمان الحقيقي"، كما تم تدشين مجموعة على «فيسبوك» ضمت أكثر من 20 ألف عضو، وكلك تدشين دعوة حصدت ما يقرب من 40 ألف متابع مهتم، شارك في الهشتاغ عدد من المشاهير أبرزهم الفنان المصري محمد هنيدي، إذ نشر صورة له بقناع "باتمان" كما شارك الفنان المصري سيد رجب في "الهشتاغ" بصورة علق عليها: "المعلم صقر بيقولكم باتمان الحقيقي وصل".

المصدر: المصري اليوم