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زار الأسواق وتوضأ ودخل المسجد.. مذيع إسرائيلي يكشف عن زيارة "سرية ونادرة" إلى السعودية (فيديو)

مجتمع

زار الأسواق وتوضأ ودخل المسجد.. مذيع إسرائيلي يكشف عن زيارة
Sputnik
العلم السعودي
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كشف المذيع الإسرائيلي ألون بن دافيدا، مراسل "القناة 13" العبرية، عن إجرائه زيارة سرية إلى السعودية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد ألون بن دافيد نشر مقطع فيديو نشرته "القناة 13"، وكانت قد عرضته في نشرة أخبار، يظهر فيه وهو يتجول في الأسواق، ومن ثم وهو يتوضأ ويدخل أحد الجوامع، وعلق قائلا: "المملكة العربية السعودية مثيرة للدهشة: مريحة، ومرحبة حتى عند تحديد هويتي كإسرائيلي..".

وفي تعليقها على هذه الزيارة، وصفت القناة "13" هذه الزيارة بـ"النادرة"، لافتة إلى أن السعودية هي الدولة العربية "الأكثر أهمية" في العالم.

المصدر: RT

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