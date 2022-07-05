زار الأسواق وتوضأ ودخل المسجد.. مذيع إسرائيلي يكشف عن زيارة "سرية ونادرة" إلى السعودية (فيديو)

كشف المذيع الإسرائيلي ألون بن دافيدا، مراسل "القناة 13" العبرية، عن إجرائه زيارة سرية إلى السعودية.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد ألون بن دافيد نشر مقطع فيديو نشرته "القناة 13"، وكانت قد عرضته في نشرة أخبار، يظهر فيه وهو يتجول في الأسواق، ومن ثم وهو يتوضأ ويدخل أحد الجوامع، وعلق قائلا: "المملكة العربية السعودية مثيرة للدهشة: مريحة، ومرحبة حتى عند تحديد هويتي كإسرائيلي..".

وفي تعليقها على هذه الزيارة، وصفت القناة "13" هذه الزيارة بـ"النادرة"، لافتة إلى أن السعودية هي الدولة العربية "الأكثر أهمية" في العالم.

סעודיה מפתיעה: נינוחה, מסבירת פנים גם כשמזדהים כישראלי, ענייה הרבה יותר מהשכנות במפרץ וכמובן מאד מאד דתית https://t.co/uocX7fY1eG — Alon Ben-David (@alonbd) July 4, 2022

"מישראל? ברוך הבא": הפרשן הצבאי של חדשות 13 אלון בן דוד קיים ביקור נדיר וחשאי בסעודיה.



צפו בקטע מהכתבה המלאה שתשודר הערב במהדורה המרכזית - https://t.co/Oeu4REMwjl@alonbdpic.twitter.com/KaUcl9VZDj — חדשות 13 (@newsisrael13) July 4, 2022

المصدر: RT