أول تعليق من المواطن المصري الذي أنقذ طفلا ليبيا سقط من الطابق الخامس

كشف المواطن المصري إبراهيم شعبان، الذي أنقذ طفلا ليبيا سقط من الطابق الخامس، ملابسات إنقاذه له وسبب تواجده في المكان وقت الحادث.

وقال شعبان إنه كان يزور مع أحد زملائه المصريين زميلا آخر لهم في مصحة التقوى بمدينة الزنتان الليبية، ونتيجة لبعض الإجراءات الصحية لزميلهم اضطروا لانتظاره في الخارج، مشيرا إلى أنه "أثناء وقوفنا في الخارج سمعنا صرخات، وعندما خرجنا وجدنا طفلا يتمسك بالرخام وعلى وشك السقوط".

وأفاد بأنه انتظر يراقبه وزميله المصري صعد مسرعا كي يلحق بالطفل، لكن نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، اضطر الطفل أن يترك الرخام ويقع من الطابق الخامس.

وأضاف: "التقطته في حضني وحصلي بعض الكدمات في ذراعي وصدري ولكن الحمد لله على سلامة الطفل".

المصدر: "القاهرة 24"