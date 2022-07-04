جامعة ألمانية تلغي محاضرة عن الجنس البيولوجي!

ألغت جامعة في برلين محاضرة لعالمة الأحياء، ماري فولبرخت، حول النوع البيولوجي بعد أن هدد نشطاء مجتمع الميم LGBT بالاحتجاج، حسبما أفاد موقع Die Welt.

وكان من المفترض أن تشارك فولبرخت، الحاصلة على درجة الماجستير في علم الأحياء، في حدث "Long Night of Science" يوم السبت، والذي يقام في ألمانيا كل عام ويسمح للمؤسسات العلمية الكبيرة بعقد محاضرات وعروض توضيحية لعامة الناس. وكان من المفترض أن يغطي حديثها موضوع الجنس البيولوجي ويشرح سبب وجود جنسين فقط في علم الأحياء.

ومع ذلك، شجب نشطاء من مجموعة يسارية تسمى "مجموعة عمل المحامين الناقدين" أطروحة فولبرخت ووصفها بأنها "غير علمية وغير إنسانية ومعادية للمثليين والمتحولين". واتهموا جامعة هومبولت (HU)، حيث تعمل عالمة الأحياء، بتقديم مسرح "لمتحدث معاد عابر معروف"، وأعلنوا على "تويتر" أنه "لا يوجد مكان للعداء المثليين في جامعتنا. أراك في الشارع!".

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وكما أفادت Die Welt، أعلنت HU في وقت لاحق أنها ألغت محاضرة فولبرخت، بسبب مخاوف أمنية، مضيفة أن الشرطة أبلغتهم بأنه تم التخطيط لاحتجاج على ظهورها وأنه من المتوقع أيضا مظاهرة مضادة.

ونقل عن بيرجيت مانغلسدورف، رئيسة الاتصالات في جامعة HU قولها: "نحن نأسف بشدة لأن فولبرخت لا تستطيع إلقاء المحاضرة". وأصرت على أن القرار يخدم غرض الأمن فقط وأن الجامعة كانت "تبحث عن طريقة يمكن للسيدة فولبرخت أن تتحدث بها عن عملها في الجامعة في وقت لاحق".

وأضافت مانغلسدورف أن ما حدث ليس ما تريده HU. وقالت "نرحب بالتبادل معنا، حتى بين أكثر الآراء المختلفة"، مضيفة أنه "لا توجد رقابة".

وبحسب ما ورد صرحت فولبرخت بأنها تتفهم استغراق الجامعة لما وصفته بـ "الناشطين المتطرفين العنيفين الذين لا يفهمون علم الأحياء" لكنهم وجدوا ذلك "مثيرا للقلق" رغم ذلك. وأشارت إلى أنه لم يعد من الممكن التحدث عن نقاش موضوعي أثناء إلغاء الأحداث بسبب "الخوف من العنف"، وأضافت أن الحادث الأخير هو مثال آخر على "الوسائل المتطرفة التي يستخدمها منظرو النوع الاجتماعي".

المصدر: RT