مصر.. القوات المسلحة تتدخل لإنقاذ فنان مشهور

أعلن الإعلامي المصري خالد منتصر تدخل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي التابعة للجيش المصري لإنقاذ الفنان حمدي الوزير، وتوفير دعامات لإجراء جراحة القلب.

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وقال منتصر إن "الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي تواصلت معه، وأعلنت توفيرها دعامات الشريان الأورطي التي يحتاجها الفنان حمدي الوزير، بعد مناشدته وتم التواصل مع إدارة المستشفى الذي يرقد به الفنان، ومن المقرر أن يجري الفنان جراحة لوضع الدعامات في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين".

يذكر أن الفنان حمدي الوزير، حالته الصحية أصبحت حرجة للغاية وتم حجزه بالمستشفى بعد تدهورها مؤخرا.

وطالبت الصحفية والكاتبة مي حمدي الوزير، الجمهور بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى وانتظاره إجراء جراحة في القلب، وذلك عبر حسابها الشخصي في فيسبوك.

المصدر: القاهرة 24