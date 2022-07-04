مصر.. إعلامية تثير الجدل حول أسرة ضحية المنصورة وتحرك عاجل ضدها

نفى أحمد حجازي محامي أسرة ضحية طالبة المنصورة نيرة أشرف، تقدمهم ببلاغ ضد المحامي أحمد مهران الذي أعلن تدشين حملة لجمع تبرعات لدفع دية "نيرة" والعفو عن قاتلها محمد عادل.

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وأكد أشرف والد نيرة، في تصريحات صحفية: "أي عرض مرفوض، إحنا مطالبناش فلوس لا مليون ولا عشرة عاوزين الإعدام، القاضى سأل المدعي بالحق المدني أجابه الإجابة دى، وعايزين التنفيذ يكون على الهوا".

ووجه والد نيرة رسالة شديدة اللهجة إلى منى أبو شنب، بأن الأسرة لن تترك حق ابنتها، وسيتم مقاضاتها قانونيا على كل ما تقوله عن نيرة وأسرتها، قائلا: "بتتكلم بدماغها بدون مستندات عشان تجمع لايكات، وهالاحقها قانونيا".

وأوضح أنهم لم يحاولوا التوصل لصاحب الصفحة التي أرسلت عرض الدية، مردفا: "إحنا فى ظروف ربنا العالم بيها معندناش وقت للنت، الناس بتقولنا، وسنتوجه للنائب العام ضد الصفحات التى تتحدث فى حق نيرة بالسوء".

وأضاف والد نيرة، أن منى أبو شنب اعتادت إثارة الجدل لتحقيق أرباح على حساب الآخرين، واتهمها بالتطرف، مشددا على أنها أثارت زوبعة تعدد الزوجات، والدفاع عن الداعية مبروك عطية، وغيرها من القضايا المثيرة للجدل.

فيما أشارت والدة نيرة، أنها لا تستوعب أن يتم التجني على العائلة بهذا الادعاء الرخيص، وأن المطلب الوحيد لهم هو القصاص من قاتل ابنتهم وليس جني الدية، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يحرق قلبك يا منى أبو شنب ويبتليك ربنا بما نحن فيه".

ومن جهتها، أكدت هدير شقيقة نيرة، أنها فوجئت برسالة من صفحة مجهولة تعرض عليهم دية، قائلين "خدوا 5 ملايين، كدا كدا نيرة راحت ومش هترجع وناس كتير بتاخد دية".

وأوضحت أنهم رفضوا ذلك العرض، قائلة: "لو ملايين الدنيا متسواش نقطة دم منها عايزين القصاص بأسرع ما يمكن".

وأضافت أنهم سوف يقاضون الجروبات والصفحات التى تتناول سيرة نيرة بالسوء، مشددة على رفض فكرة دفع الدية.

وأعربت والدة نيرة عن غضبها من كل من يخوض فى سيرة نيرة، قائلة: "أى حد متعاطف مع المتهم، سفاح وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت هدير أشرف شقيقة الطالبة نيرة، التى قتلت أمام بوابات جامعة المنصورة، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، عن تفاصيل رسائل من مجهول تعرض عليهم مبلغ 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة إلى 7 ملايين مقابل التنازل عن القضية وفك رقبة المتهم محمد عادل الذى تم تحويل أوراقه إلى المفتىي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قررت الثلاثاء الماضي إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

المصدر: الشروق