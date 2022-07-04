16 قتيلا في حادث سقوط حافلة ركاب في واد عميق بالهند

لقي 16 شخصا مصرعهم بينهم عدد من الطلبة، في حادث سقوط حافلة ركاب في واد عميق شمال الهند عقب انزلاقها في طريق جبلي.

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وصرح أشوتوش غارغ، وهو مسؤول إداري بمنطقة كولو في ولاية هيماشال براديش، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا مصابين بجروح بالغة من حطام الحافلة ونقلوهم إلى مستشفى، فيما ذكر مسؤول محلي آخر، يدعى براشانت سيرك سينغ، أن نحو 20 راكبا كانوا على متن الحافلة المنكوبة.

إلى ذلك، أظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الإنقاذ وهم يحاولون انتشال ناجين من حطام الحافلة ذات اللون الاصفر، فيما يجهل حتى الآن سبب الحادث، وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع هذا الحادث.

ولا تعد حوادث الطرق الدامية في الهند نادرة بسبب القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم السيارات، حيث ذكرت الشرطة أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون مصرعهم سنويا في حوادث طرق بمختلف أنحاء الهند.

المصدر: أ ب