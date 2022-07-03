بالفيديو.. السيسي يمازح قائد قطار كهربائي بخصوص التدخين في مقصورة القيادة

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية بالشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

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ووجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

واستقل السيسي، القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور المركزية، حيث بدأ جولته بالقطار إيذانا بافتتاحه.

وخلال تفقد للقطار، استمع السيسي لشرح وزير النقل، كامل الوزير، عن مقصورة قيادة أحد القطارات، حيث لفت الوزير إلى أن هناك كاميرا مثبتة خلف قائد القطار، حتى تصور تصرفاته وإذا ترك العربة أو دخن السجائر داخلها، وأثناء ذلك، مازح الرئيس السيسي قائد القطار الكهربائي مربتا على كتفه بسؤال: "أنت بتدخن؟" ليجيبه: "لا يا فندم".

المصدر: "إكسترا نيوز"