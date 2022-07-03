القضاء الكويتي يبرىء مغردا شهيرا بسبب بطلان إجراءات القبض عليه

قضت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة المغرد الشهير "دشتيكو"، وذلك بسب بطلان إجراءات النيابة العامة عند القبض عليه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت القبض على المغرد بعد عدة شكاوى ضده، وأجرت الوزارة بسبب الواقعة تغييرات في التنقل لقياديين فيها.

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وحضر دفاع المتهم المحامي حسين العصفور أمام المحكمة وترافع شفاهة، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وبطلان إذن النيابة بعد واقعة إلقاء القبض على موكله في شهر رمضان الماضي بتهمة المساس بكرامة آخرين.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية