ذهبوا إلى عيادة طبيب واختفوا.. تغيب ربة بيت مصرية وأبنائها الأربعة بأسيوط (صورة)

تكثف الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة أسيوط البحث عن ربة منزل وأبنائها الـ4 بعد تغيبهم عن منزلهم منذ يوم الأربعاء.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من عبد المحسن . ع . س، مقيم بقرية عرب الشيخ عون الله، بتغيب ابنته الشيماء 35 عاما وأبنائها كلا من "مها .م .ي" 15 عاما، و "محمد .م . ي" 10 سنوات، و"شذى . م . ي" 8 سنوات، و"مصعب . م . ي" 4 سنوات.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث القسم وجار كشف ملابسات الواقعة وأسبابها وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

وقال عبد المحسن والد الأم وجد الأبناء، إن ابنته الشيماء اتجهت من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه والساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمولة مع ابنته الشيماء وأحفاده، مشيرا إلى أنه كان يوجد معهم ثلاثة هواتف محمولة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري