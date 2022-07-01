مصريون يلقون أموالا طائلا على "أبو حربي" وآخرون يتساءلون عنه وعن معنى هذه الظاهرة؟

أثار فيديو دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، بعد أن ظهرت مجموعة من الناس تلقي أموالا طائلة على شخص يدعى أبو حربي في جو من البهجة.

وقد ظهر جميع الأشخاص في الفيديو يرتدون الملابس البلدية (الجلباب المصري) وفي يد كل منهم رزم نقود يقومون بإلقائها على أبو حربي الذي يتوسطهم وهو يرتدي جلبابا مميزا، وسط عزف الموسيقى.

وبعد انتشار الفيديو تساءل رواد مواقع التواصل من هو أبو حربي وعلق أحد الأشخاص قائلا: "يا جماعة الخير افهموا بقى ليه كمية الغباء دي مش فلوس بتترمي على الأرض وبس زي منتا فاهمين دي فلوس بتترمي كدا للمظهر والفشخرة.

وقال آخر: "على فكره بدل الفشخرة دي في ناس تستاهل الفلوس دي ناس غلابه ليه الفشخره قدام الناس اتق الله يجعل لك مخرجا".

هذا وأفاد مصدر لـRT بأن الجهات الأمنية، تتحرى حول مكان وزمان الواقعة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT