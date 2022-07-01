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بيان للشرطة السعودية حول مشاجرة نسوية وثقها مقطع فيديو

مجتمع

بيان للشرطة السعودية حول مشاجرة نسوية وثقها مقطع فيديو
Gettyimages.ru
السعوددية - أرشيف
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تطرق بيان للشرطة السعودية إلى ملابسات حادثة مشاجرة نسوية في الرياض رفع رجل فيها السلاح، وكان مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة مدار استنكار في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت في مقطع الفيديو المتداول، فتيات يتشاجرن قرب تجمع نسائي أمام إحدى المدارس، بحسب روايات بعض النشطاء السعوديين.

ورسميا، بشأن ما وصف بمقطع المشاجرة  المتداول في شبكات التواصل الاجتماعـي أمام أحـد المرافق العامـة، صرح المتحـدث الإعلامي باسم شرطة منطقـة الرياض، بأنه "تمت مباشرة بلاغ فتاتين عـن تعرضهما للاعتداء من فتاتين وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع، حيث تم ضبطهم، وهـم مواطنتان ومواطن، وجرى إيقافهـم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

المصدر: الراية

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