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مصر.. نجل إيمان البحر درويش ينفي اختفاء والده قسريا (فيديو)

مجتمع

مصر.. نجل إيمان البحر درويش ينفي اختفاء والده قسريا (فيديو)
RT / Youtube
المطرب المصري إيمان البحر درويش
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نفي إسلام إيمان البحر درويش نجل المطرب المصري إيمان البحر درويش، ما أثير بشأن صحة والده خلال الأيام الماضية واختفائه قسريا منذ أكثر من سنة.

وأكد درويش في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك" أن ما تردد بشأن اختفاء والده قسريا، أخبار عارية تماما من الصحة.

وصرح بأن والده بصحة جيدة وفي بيته يتلقى علاجه بشكل طبيعي، وما جرى تداوله خلاف ذلك لا صحة له على الإطلاق.

ودعا لتوخى الدقة قبل نشر أي أخبار.

المصدر: RT

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