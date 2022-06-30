مصر.. نجل إيمان البحر درويش ينفي اختفاء والده قسريا (فيديو)

نفي إسلام إيمان البحر درويش نجل المطرب المصري إيمان البحر درويش، ما أثير بشأن صحة والده خلال الأيام الماضية واختفائه قسريا منذ أكثر من سنة.

وأكد درويش في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك" أن ما تردد بشأن اختفاء والده قسريا، أخبار عارية تماما من الصحة.

وصرح بأن والده بصحة جيدة وفي بيته يتلقى علاجه بشكل طبيعي، وما جرى تداوله خلاف ذلك لا صحة له على الإطلاق.

ودعا لتوخى الدقة قبل نشر أي أخبار.

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ده المفروض اسلام ابن إيمان البحر اسمعوا بقى بيقول بابا حلو بابا في البيت وبابا الحياة معاه حلوه وبنلعبه علاج طبيعي

انت عاوز وحده اسكندراني من بتوع ابوك واخرهم A7A pic.twitter.com/2rUs55Wwed — طباظا (@tabaza010) June 30, 2022

المصدر: RT