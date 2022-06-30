على هامش قمة الناتو بمدريد.. نصيحة من جيل بايدن إلى نظيرتها الكورية الجنوبية

أفاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن نصحت نظيرتها كيم كيون هي، حرم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بالتصرف على طبيعتها.

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هذه النصيحة أتت ردا على حديث من زوجة الرئيس الكوري الجنوبي "عن الضغوط التي تشعر بها كونها زوجة الرئيس".

وكانت بايدن وكيم قد شاركتا "في برنامج رسمي لزوجات القادة المشاركين في قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، والتي تضمنت زيارات إلى القصر الملكي في لا غرانجا في سان إلديفونسو بالقرب من سيغوفيا، شمال غرب مدريد، بالقرب من مصنع الزجاج الملكي في لا جرانجا ومتحف رينا صوفيا".

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وبشأن تفاصيل النصيحة الصادرة عن السيدة الأمريكية الأولى، ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن السيدة بايدن نصحت كيم، بأن "تتصرف على طبيعتها"، وقالت لها بهذا الشأن حين "يصل الشخص إلى منصب رفيع، فمن المؤكد أنه يتلقى الكثير من النصائح من حوله، لكن الشيء المهم هو تفكيرك وإرادتك".

المصدر: يونهاب