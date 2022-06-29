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مستجدات المأساة التي حاقت بمراهقين في ملهى ليلي بجنوب إفريقيا

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مستجدات المأساة التي حاقت بمراهقين في ملهى ليلي بجنوب إفريقيا
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ذكرت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا أن التسمم بأول أكسيد الكربون كان سببا في مقتل أكثر من 20 شخصا في ملهى ليلي يقع في بلدة "إيست لندن" بجنوب إفريقيا.

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وفي التفاصيل، أوضحت محطة راديو "Es-Ay-Bi-si" أن وفاة 21 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، حدثت ليلة السبت إلى الأحد، وذلك نتيجة تسرب أول أكسيد الكربون من مولد بنزين كان يعمل في النادي بسبب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، فيما كان الملهى مكتظ بعدة مئات من الأشخاص وقت وقوع الحادث.  

هذا، ويتوقع صدور بيان رسمي للشرطة حول سبب وفاة المراهقين في منطقة شرق لندن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد الانتهاء من تحقيقات مستقلة، فيما لم تستبعد السلطات المحلية في وقت سابق  حدوث تدافع في الملهى أدى إلى المأساة.

المصدر: تاس

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