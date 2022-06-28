مصر.. جامعة أسيوط تمنع تكرار مأساة فتاة المنصورة

كشف رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال عن متابعته لمحاولة طالب بالجامعة تهديد إحدى الطالبات بالقتل بعدما رفضت الزواج منه.

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وتقدمت الطالبة ببلاغ رسمي تتهم فيه زميلها بمحاولة تهديدها بالقتل لرفضها الزواج منه.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن إدارة الجامعة قامت بالتدخل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطالبة، مؤكدا على تصديه لأي محاولة عنف أو تجاوز تصدر من أي فرد داخل الجامعة أي كان موقعه تهدد الطالبات أو تعرضهم لمحاولة ابتزاز أو ضغط نفسي أو عصبي.

واجتمع نائب رئيس الجامعة شحاتة غريب مع الطالب والطالبة في وجود أهلهم، حيث تم اتخاذ تعهد على الطالب بعدم التعرض لزميلته، كما تم إخضاع الطالب للكشف النفسي للتأكد من سلامة قواه النفسية والعصبية، وقد تمت إحالة الموضوع للشؤون القانونية بالجامعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

المصدر: مصراوي