بينهم نجيب ساويرس وحمو بيكا.. ردود فعل عديدة على استقالة هاني شاكر والحديث عن اختفاء آمال ماهر

أثارت استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب المهن الموسيقية في مصر، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق المنشد الديني، محمود التهامي، على استقالة هاني شاكر في "فيسبوك" قائلا: "الفنان هاني شاكر..كنت أتمني أن أقاضيك وأنت نقيب الموسيقيين..فالفارس لا يواجه خصمة وهو مترجل عن فرسه، وكنت أتمنى أن يكمل هذا الخصام وأنت نقيب الموسيقيين..لك مني كل التقدير كفنان كبير بعيد عن النقابة..وإن شاء الله مستمر في مواجهة نقابة المهن الموسيقية وحقي لسة مارجعش، وهاخدة من سكرتير عام النقابة ولجنة العمل بأسوان، وكل من سولت له نفسه في المساس باسمي واسم عائلتي بالقانون".

في حين علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على استقالة شاكر بالقول في "تويتر": "استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة"، في حين أنه عاد وكتب: "أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب..ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق".

" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة …😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 27, 2022

أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق "



◦ pic.twitter.com/qJSbQdSjXu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 28, 2022

في حين أن مطرب المهرجانات حمو بيكا نشر صورا له في "فيسبوك" معلقا عليها بالقول: "كل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة"، و"الوحش راجع يا شوية جواجع"، إذ أن هاني شاكر كان قد أصدر قرارا منع فيه العديد من مطربي المهرجنات من الغناء في مصر.

فيما قال المفكر السياسي محمد الجوادي معلقا: "أخيرا استقال الفنان هاني شاكر فحفظ لنفسه نصيبا من الاحترام".

اخيرا استقال الفنان هاني شاكر فحفظ لنفسه نصيبا من الاحترام

صلوا على الرسول

#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) June 27, 2022

بينما ربط العديد من رواد مواقع التواصل استقالة هاني شاكر بقضية "اختفاء الفنانة آمال ماهر"، التي سبق وللنقابة أن تحدثت عن حقيقة الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن اختفائها في ظروف غامضة، قائلة: "آمال ماهر كويسة جدًا، وبخير ومفيش أي حاجة من الشائعات دي صحيحة، وأعتقد أنها موجودة في القاهرة وهي بصحة جيدة، الحمد الله".

#هاني_شاكر استقال علي الهواء في برنامج الحكاية

بصراحة التوقيت غريب ربنا يستر ومايكنش الموضوع يتعلق ب #آمال_ماهر — Dina🌸🇪🇬 (@Disha51929260) June 27, 2022

هاني شاكر ليه إستقال بعد ما أتكلم عن أمال ماهر أنا حاسه إننا عايشين في فيلم رُعب بجد !! — Kholoud (@khSaid810) June 27, 2022

امبارح هاني شاكر طلع تصريح الصبح ان تليفونات امال ماهر مقفوله و بيحاول يوصلها مش عارف و قال انتي بقي اطلعي طمني جمهورك..

بليل هاني شاكر استقال من منصبه ك نقيب للمهن الموسيقيه..الاستقالة دليل انه يواجه قوى اكبر منه واقوى واضح أن الموضوع كبير#امال_ماهر_فين — ســ🦋مـــر (@samr0028) June 28, 2022

وكان الفنان هاني شاكر قد قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" إن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة، موضحا أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال، التي لم ترد على اتصال النقابة بها.

وأضاف أنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر وأكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي.

كما وجه رسالة على الهواء للفنانة والمطرية آمال ماهر: "من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين"، مؤكدا أن آمال ماهر "مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح".

وأمس الاثنين، أعلن الفنان المصري هانى شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي ولا تراجع فيه".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة يوم الاثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية