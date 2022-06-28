وسائل إعلام تتداول آخر ظهور وآخر كلمات للمذيعة شيماء جمال قبل مقتلها على يد زوجها (فيديو)

أثار مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها القاضي، ضجة كبيرة في البلاد، خصوصا بعد اختفائها لأكثر من 10 أيام، وكشف تفاصيل الجريمة.

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ووسط هذه الأنباء، كشف الإعلام المصري عن آخر ظهور للمذيعة شيماء جمال قبل الكشف عن مقتلها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن"، فإن المذيعة شيماء جمال ظهرت للمرة الأخيرة قبل مقتلها في مقطع فيديو لم يتجاوز 5 ثوان رفقة كلبها، معلقة عليه: "عايز تعرف يعني إيه وفاء وحب دون مقابل ربي كلب".

في حين أشار موقع "صدى البلد" إلى أن آخر كلمات المذيعة الراحلة شيماء جمال على صفحتها في "إنستغرام" كانت الآتية: "ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يابنتي، سيبك من الشويه الحلوين اللي في الأول دول..هتعرفي أصل كل واحد لما تحطيه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبينيله نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته".

المصدر: "صدى البلد" + "الوطن"