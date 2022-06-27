مصر.. نقل رجل أعمال شهير متهم بهتك عرض فتيات للمستشفى وفرض حراسة مشددة

أصيب رجل الأعمال المصري محمد الأمين المحبوس على ذمة قضية الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات دار أيتام، بوعكة صحية داخل محبسه.

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ونقل الأمين عبر الأجهزة الأمنية إلى مستشفى شهير تحت حراسة أمنية مشددة، لإجراء فحوصات طبية تمهيدا لإجراء عملية.

وتم حجزه داخل إحدى غرف العناية الفائقة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تأمين الغرفة الطبية واتخاذ أعلى إجراءات الحراسة، ومنع غير العاملين من الدخول وفرض حراسة أمنية بمحيط إقامته، وانتشر رجال شرطة مكلفين بحراسته في المستشفى وعلى باب غرفته.

وسبق أن رحلت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال محمد الأمين إلى سجن 15 مايو، عقب إدانته أمام محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات قاصرات، بالقوة والتهديد، وغرامة 200 ألف جنيه قبل أن تقوم بنقله إلى سجن وادي النطرون بعد ذلك أصيب بوعكة صحية استلزمت إجراء فحوصات طبية له.

المصدر: القاهرة 24