مصر.. وسائل إعلام تكشف عن المبالغ "المستحقة" على محمد رمضان للخزينة المصرية

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل وأسباب قيام نيابة التهرب الضريبي بالتحقيق مع الفنان محمد رمضان، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن الفنان محمد رمضان متهم بالتهرب من دفع مديونيات بلغت 7107000 ملايين جنيه، منذ عام 2017 وتقديمه سندات تخالف الواقع، حيث تم الانتهاء من التحقيق معه.

وقال الفنان محمد رمضان في أثناء التحقيقات، إنه دفع مبلغ الضرائب السنوية المستحقة عليه من خلال الربح العائد من أعماله الفنية في التهرب الضريبي.

وطالت محمد رمضان في الفترة الأخيرة، العديد من الاتهامات حوله تهربه الضريبي والاتجار بالعملات الأجنبية، وإهدار المال العام، بعد ظهوره في فيديوهات يلقي بالعملات الأجنبية داخل مسبحه الخاص، وكذا التلويح لكبر ثروته المالية بالبنوك واحتفاظه بالعديد من الأموال داخل منزله.

المصدر: القاهرة 24