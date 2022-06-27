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مصر.. مفاجأة بعد أزمة اختفاء الفنانة آمال ماهر

مجتمع

مصر.. مفاجأة بعد أزمة اختفاء الفنانة آمال ماهر
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فوجئ العديد من المتابعين في مصر بعودة القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر، خلال الساعات الماضية، بعد غياب عامين، وحدوث حالة كبيرة من الجدل حول اختفاء الفنانة المصرية حتى الآن.

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جاء ذلك بعد ساعات قليلة، من حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء آمال ماهر في ظروف غامضة، بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤل الكثير من متابعيها حول أسباب اختفائها مطالبين إياها بالظهور للاطمئنان عليها. 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عودة القناة الرسمية لآمال ماهر على يوتيوب، وبالرجوع إلى موقع الفيديوهات الشهير تبين عودة القناة وأغاني آمال ماهر.

وسبق، وتحدث محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، عن حقيقة الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن اختفاء الفنانة آمال ماهر في ظروف غامضة، قائلا: "آمال ماهر كويسة جدًا، وبخير ومفيش أي حاجة من الشائعات دي صحيحة، وأعتقد أنها موجودة في القاهرة وهي بصحة جيدة، الحمد الله".

وعلى جانب آخر، قررت آمال ماهر، الانسحاب من الساحة الفنية الغنائية التي حققت بها نجاحا لمدة سنوات، إلا أنها أعلنت الانسحاب دون إبداء أي أسباب واضحة، في يونيو 2020.

المصدر: القاهرة 24

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